​Пиоли: «Думаю, что всё плохое в этом сезоне уже позади»

После победы «Милана» над «Эмполи» в девятнадцатом туре итальянского чемпионата Стефано Пиоли выразил надежду, что команда находится в начале подъема, а все плохое, что могло быть в этом сезоне, с клубом уже случилось, и впереди - лишь светлое.

- Сезон состоит как из положительных, так и негативных моментов. Я думаю, что все плохое в этом сезоне осталось уже позади. И даже этот сезон может в итоге обернуться хорошим. Мы растем. Сейчас у нас непростой матч в Кубке Италии. Мы постараемся дать максимум, - цитирует слова наставника «Милана» pianetamilan.it.

Сейчас «Милан» идет третьим в Серии А.