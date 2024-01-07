«Милан» устроил разгром «Эмполи»

«Милан» завершил первый круг чемпионата Италии выездным матчем с «Эмполи». Рафаэл Леау по левому краю поля прорвался к штрафной и прицельно отдал на Рубена Лофтуса-Чика, который переправил мяч в дальнюю часть ворот - 0:1. Лофтус-Чик пытался забить в падении через себя, но попал в руку противника - пенальти. Оливье Жиру направил мяч в левый верхний угол - такое не берется. Дальний удар Лофтуса-Чика был минимально неточным, а Кристиан Пулишич головой пробил в створ, но голкипер выручил. В концовке «россонери» чуть расслабились и позволили противнику создавать моменты, но снова забили сами. После углового у своих ворот гости убежали в отрыв, Пулишич бросил мяч в свободную зону партнера, и Шака Траоре сделал счет разгромным - 0:3.

«Милан» идет на третьем месте, преследуя «Интер» с «Ювентусом». Противник - второй с конца.