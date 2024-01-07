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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» устроил разгром «Эмполи»

07 Января 2024 • 16:33 Комментировать
Эмполи
0:3
Милан
окончен

«Милан» завершил первый круг чемпионата Италии выездным матчем с «Эмполи». Рафаэл Леау по левому краю поля прорвался к штрафной и прицельно отдал на Рубена Лофтуса-Чика, который переправил мяч в дальнюю часть ворот - 0:1. Лофтус-Чик пытался забить в падении через себя, но попал в руку противника - пенальти. Оливье Жиру направил мяч в левый верхний угол - такое не берется. Дальний удар Лофтуса-Чика был минимально неточным, а Кристиан Пулишич головой пробил в створ, но голкипер выручил. В концовке «россонери» чуть расслабились и позволили противнику создавать моменты, но снова забили сами. После углового у своих ворот гости убежали в отрыв, Пулишич бросил мяч в свободную зону партнера, и Шака Траоре сделал счет разгромным - 0:3.

«Милан» идет на третьем месте, преследуя «Интер» с «Ювентусом». Противник - второй с конца.

Протокол игры  
Эмполи0:3Милан
  11'Лофтус-Чик Рубен (0:1)
  31'Жиру Оливье (0:2)
  88'Траоре Шака (0:3)
Каприле ЭлияЭбюэхи Тайронн 28' (Раноккья Филиппо ( 28') Валюкевич СебастьянИсмайли АрдианЛуперто СебастьяноГьяси ЭммануэльГрасси Альберто 74' (Марин Рэзван ( 74'  81') Мале ЮссефБальданци Томмазо 57' (Канчельери Маттео ( 57') Камбьяги НиколоКапуто Франческо 74' (Мальдини Даниэль ( 74')
Запасные: Бериша ЭтритAndrea SoderoШпенди СтивенДестро МаттиаПеризан СамуэлеИндраголи Габриэле
Меньян МайкКалабрия Давиде  41' 70' (Бартезаги Давиде ( 70') Кьяер Симон 84' (Габбия Маттео ( 84') Эрнандес ТеоФлоренци Алессандро 35' (Хименес Алехандро ( 35'  54') Рейндерс ТиджаниАдли ЯсинЛофтус-Чик Рубен 70' (Муса Юнус ( 70') Пулишич КристианЖиру ОливьеЛеау Рафаэл 84' (Траоре Шака ( 84')
Запасные: Шиман АлександрЙович ЛукаРомеро ЛукаМиранте АнтониоДзероли КевинНава Лапо
07 января. Стадион "Карло Кастеллани" (Эмполи).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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