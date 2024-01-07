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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» продлил беспроигрышную серию до шести матчей

07 Января 2024 • 16:23 Комментировать
Эмполи
0:3
Милан
окончен

Сегодня, 7 января, «Милан» одолел «Эмполи» в матче 19-го тура Серии А. Встреча завершилась со счетом 3:0.

Эта победа позволила команде Стефано Пиоли продлить свою беспроигрышную серию до шести матчей подряд с учетом всех турниров. Стоит сказать, что на данном отрезке «Милан» только один раз сыграл вничью с «Салернитаной», а все остальные встречи завершились победой «россонери».

Отметим, что такие результаты немного улучшили положение Пиоли на посту главного тренера «Милана», который в последнее время, по данным СМИ, находился на грани увольнения.  

Следующим соперником «Милана» станет «Аталанта». Игра 1/4 финала Кубка Италии пройдет 10 января и начнется в 23:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан

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