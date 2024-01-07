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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» принял решение по Рабио

07 Января 2024 • 14:11 Комментировать
Салернитана
...
Ювентус
1 7.90 X 4.40 2 1.43
Через 4 ч. 53 мин.

Туринский «Ювентус» принял решение по поводу будущего своего полузащитника Адриена Рабио, который минувшим летом подписал с клубом новый контракт до конца нынешнего сезона.

По информации от журналиста Никколо Чеккарини, «Ювентус» начал переговоры с французом по поводу продления контракта. Между сторонами наблюдаются хорошие отношения, поэтому вероятность заключения новой сделки довольно высока.

Напомним, ранее Рабио находился в сфере интересов «Манчестер Юнайтед». 28-летний француз в нынешнем розыгрыше итальянской Серии А отметился тремя голами и тремя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Адриен Рабио

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