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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» может отпустить своего нападающего на правах аренды

07 Января 2024 • 11:01 Комментировать
Салернитана
...
Ювентус
1 7.90 X 4.40 2 1.43
Через 7 ч. 5 мин.

Туринский «Ювентус» в этом месяце может расстаться с одним из своих нападающих. По информации от издания Tuttosport, «старая синьора» может отпустить форварда Мойзе Кина на правах аренды.

Напомним, «Ювентус» ещё летом подумывал над расставанием с Кином, но ни один из заинтересованных клубов не смог предложить благоприятные условия аренды. «Старая синьора» всё ещё надеется, что Мойзе сможет найти в январе новую команду, которая выкупит его в конце сезона на постоянной основе.

23-летний Кин в нынешнем сезоне провёл 12 матчей в итальянской Серии А, где не отметился ни одним результативным действием. «Трансфермаркт» оценивает форварда в 18 миллионов евро.

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