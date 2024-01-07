«Ювентус» может отпустить своего нападающего на правах аренды

Туринский «Ювентус» в этом месяце может расстаться с одним из своих нападающих. По информации от издания Tuttosport, «старая синьора» может отпустить форварда Мойзе Кина на правах аренды.

Напомним, «Ювентус» ещё летом подумывал над расставанием с Кином, но ни один из заинтересованных клубов не смог предложить благоприятные условия аренды. «Старая синьора» всё ещё надеется, что Мойзе сможет найти в январе новую команду, которая выкупит его в конце сезона на постоянной основе.

23-летний Кин в нынешнем сезоне провёл 12 матчей в итальянской Серии А, где не отметился ни одним результативным действием. «Трансфермаркт» оценивает форварда в 18 миллионов евро.