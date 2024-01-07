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Чемпионат Италии. Серия А

Инсинье предложили клубу Серии А, но игрок получил отказ

07 Января 2024 • 10:33 Комментировать
Фиорентина
...
Удинезе
14.01 20:00

Нападающий «Торонто» Лоренцо Инсинье хотел бы в ближайшее время вернуться в Европу. По информации от журналиста Николо Скиры, итальянец недавно был предложен от «Фиорентины», но «фиалки» отказались от бывшего футболиста «Наполи».

Генеральный менеджер «Фиорентины» Джо Бароне в беседе со Скирой утвердительно сказал: «Инсинье не входит в наши планы». Лоренцо не теряет надежд вернуться в Европу и будет искать другие варианты.

Напомним, летом 2022 года Инсинье покинул «Наполи», за который выступал 12 лет. Нападающий перебрался в «Торонто», но уже сейчас хочет покинуть канадский клуб, несмотря на наличие контракта до 2026 года.

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