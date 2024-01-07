​Пиоли: «Жду большего от Чуквуезе»

Наставник «Милана» Стефано Пиоли дал понять, что ждет большего от нигерийского нападающего Самуэля Чувкуезе. Тот начал забивать в последнее время, но Пиоли все равно считает, что дебют игрока за клуб был несколько смазанным. Впрочем, объективная тому причина есть - травмы игрока:

- Я думаю, что именно он из всех новобранцев клуба тяжелее всего вкатывался. Нестабильность связан с его травмами, полученными в играх за сборную страны. Конечно же, я жду от него большего после возвращения, - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.

Предыдущим клубом нигерийского игрока был испанский «Вильярреал».