Костакурта: «Ведущие игроки «Милана» нуждаются в отдыхе»

Бывший футболист итальянского «Милана» Алессандро Костакурта считает, что приоритетом «россонери» в зимнем трансферном окне должен стать поиск игроков, способных предоставить отдых ведущим футболистам.

Короткая скамейка в последние годы всегда была большой проблемой «Милана», стоило потерять кого-то из ведущих игроков вроде Тео Эрнандеса или Рафаэла Леау, как начинались потери очков в играх с явными аутсайдерами.

- Усиление нужно, надо сфокусироваться на игроках, кото5рые, хотя и не будут проходить в основной состав, смогут достойно заменить основных футболистов, которые нуждаются в отдыхе, - цитирует слова Костакурты pianetamilan.it.