​Источник: «Милан» хочет Конте, но он хочет «Ювентус»

Антонио Конте выбирает между двумя клубами - «Миланом» и «Ювентусом». Так ситуацию представляет итальянское издание La Repubblica в статье на соответствующую тему.

- На все возможные свободные тренерские места претендует именно Антонио Конте - от «Милана», который хочет его, до «Ювентуса», который хочет сам Конте. К нему обращалась «Рома», а также поддерживает контакт де Лаурентис из «Наполи». Но согласится ли Антонио на сильно урезанную зарплату и на то, что в Италии все работают на будущее? Аллегри, Моуринью, Пиоли - все они согласны работать с молодежью и расти ее. А вечно недовольный Антонио? - вопрошает источник.