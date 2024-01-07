Ди Ливио: «В борьбе за чемпионат «Ювентусу» не помешает усиление»

Бывший победитель Лиги чемпионов в составе «Ювентуса» в сезоне 1995\1996, Анджело ди Ливио, считает туринцев реальными претендентами на чемпионский титул, но боится, что без усиления команды сделать это будет сложно.

- «Ювентус» все делает правильно, пусть продолжает в том же духе. Но я хотел бы, чтобы клуб усилился. Я верю в Гунтоли, он эксперт и дока своего дела, они анализируют с Аллегри кадровую ситуацию, и я жду решений. Они нужны, я считаю, - цитирует слова ди Ливио fcinter1908.it.

В настоящий момент «Ювентус» занимает второе место в турнирной таблице итальянского чемпионата Серии А.