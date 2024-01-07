​На Крунича появляются новые претенденты

Сербский полузащитник с боснийским паспортом Раде Крунич по-прежнему остается «товаром на выданье», «Фенербахче», похоже, не смог договориться о цене на него (как сообщает журналист Маттео Моретто, «оферта» турецкого клуба не дотягивает 2-3 миллиона до того, что хочет «Милан»), но теперь появляются новые претенденты на его услуги.

Например, арабский «Аль-Шабаб», также Моретто сообщает об интересе к Круничу со стороны греческих и даже российских клубов.

Напомним, что Раде Крунич выступает за «Милан» с 2019 года, ранее он успел поиграть также за «Верону» и «Эмполи», помимо сербских клубов.