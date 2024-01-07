​«Рома» неожиданно решила сыграть товарищеский матч в Саудовской Аравии

«Рома» решила сыграть товарищеский матч с арабским «Аль-Шабабом», причем случится это фактически в разгар сезона - 24 января, в среду, между матчами с «Вероной» и «Салернитаной» в рамках чемпионата итальянской Серии А. Очень необычное решение, ведь итальянский чемпионат не уходил на паузу и календарь очень напряженный, а «Рома» продолжает выступления еще и в Кубке Италии, а также в Лиге Европы.

Напомним, что в турнирной таблице итальянского чемпионата «Рома» занимает лишь седьмое место, а сегодня, седьмого января, команда Жозе Моуринью сыграет дома с бергамской «Аталантой».