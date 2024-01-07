Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес скоро заключит с клубом новый договор.

Переговоры между сторонами ведутся ещё с лета, и в скором времени, как недавно сообщалось, сделка будет подписана. По информации инсайдера Николо Скиры, обсуждения достигли финальной стадии. Как и предполагалось, новый контракт Лаутаро будет рассчитан до 2028 года, а зарплата форварда, по заявлениям источника, составит 8 млн евро в год плюс различные бонусы.

Лаутаро Мартинес выступает за «Интер» с 2018 года. В нынешнем сезоне 26-летний аргентинец отметился 18 забитыми голами и четырьмя результативными передачами, приняв участие в 24 матчах.