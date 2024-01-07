«Сассуоло» прервал беспроигрышную серию «Фиорентины»

В 19-м туре Серии А провально играющий «Сассуоло» принимал «Фиорентину», которая благодаря отличным результатам ворвалась в зону Лиги чемпионов. Флорентийцы сегодня подолгу катали мяч, но соперники (по правилам) по воротам почти не били. Маркус Педерсен от лицевой линии покатил под удар Андреа Пинамонти, а тот метров с 11 поразил дальний угол ворот - 1:0. Вскоре Доменико Берарди подставил ногу под выстрел Пинамонти, и мяч оказался в сетке, но там был офсайд. Только возобновилась игра, как после углового голкипер гостей выпустил мяч из рук, а Кристиан Торстведт добавил его в сетку с линии вратарской, нарушение в атаке здесь, счет не меняется. В ответ Джакомо Бонавентура бил пенальти, и голкипер блестяще справился. Тут же Мбала Нзола с рикошетом попал в перекладину, а Лукас Мартинес добил, но и этот гол отменил судья.

В итоге 1:0, «Сассуоло» делит 14-е место, а соперник прервал удачную серию и идет четвертым.