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Чемпионат Италии. Серия А

«Сассуоло» прервал беспроигрышную серию «Фиорентины»

07 Января 2024 • 00:47 Комментировать
Сассуоло
1:0
Фиорентина

В 19-м туре Серии А провально играющий «Сассуоло» принимал «Фиорентину», которая благодаря отличным результатам ворвалась в зону Лиги чемпионов. Флорентийцы сегодня подолгу катали мяч, но соперники (по правилам) по воротам почти не били. Маркус Педерсен от лицевой линии покатил под удар Андреа Пинамонти, а тот метров с 11 поразил дальний угол ворот - 1:0. Вскоре Доменико Берарди подставил ногу под выстрел Пинамонти, и мяч оказался в сетке, но там был офсайд. Только возобновилась игра, как после углового голкипер гостей выпустил мяч из рук, а Кристиан Торстведт добавил его в сетку с линии вратарской, нарушение в атаке здесь, счет не меняется. В ответ Джакомо Бонавентура бил пенальти, и голкипер блестяще справился. Тут же Мбала Нзола с рикошетом попал в перекладину, а Лукас Мартинес добил, но и этот гол отменил судья.

В итоге 1:0, «Сассуоло» делит 14-е место, а соперник прервал удачную серию и идет четвертым.

Протокол игры  
Сассуоло1:0Фиорентина
(1:0) Пинамонти Андреа9'  
Консильи АндреаТольян Йереми 86' (Мулаттьери Самуэле ( 86') Эрлич МартинФеррари ДжанмаркоПедерсен Маркус IIБолока ДаниэльЭнрике Матеус  34'Берарди Доменико  69' 80' (Байрами Недим ( 80') Торстведт КристианЛорьенте Арман 76' (Нето Руан ( 76') Пинамонти Андреа  52' 86' (Миссори Филиппо ( 86')
Запасные: Пеголо ДжанлукаКастильехо СамуэльСейде Эмиль КонрадсенАльварес АгустинВити МаттиаВольпато КристианЛипани ЛукаКраньо Алессио
Терраччиано ПьетроКайоде МайклМиленкович НиколаМартинес Лукас II  35'Бираги КристианоМело Артур 52' (Бельтран Лукас ( 52') Мандрагора Роландо 52' (Дункан Альфред ( 52') Иконе Жонатан  90'Бонавентура Джакомо 80' (Барак Антонин ( 80') Брекало Йосип 74' (Паризи Фабьяно ( 74') Нзола М'Бала
Запасные: Мина ЙерриРаньери ЛукаИнфантино ДжиноМартинелли ТоммазоАматуччи ЛоренцоКристенсен ОливерПьероцци НикколоЛопес Максим
06 января. Стадион "Читта-дель-Триколоре".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Сассуоло

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