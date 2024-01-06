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Чемпионат Италии. Серия А

​Манчини: «Такие люди, как Виалли, не уходят»

06 Января 2024 • 23:47 Комментировать

Роберто Манчини, пять лет тренировавший сборную Италии рука об руку с Джанлукой Виалли, вспоминает своего товарища. Сегодня исполнился год с того момента, когда экс-нападающий «Сампдории» и «Ювентуса» проиграл борьбу за жизнь.

- Такие люди, как Джанлука, не уходят. Они навсегда остаются с нами. Я хотел бы посоветоваться с ним перед тем, как покинуть сборную Италии. Но это, конечно же, было невозможно. Думаю, что он посоветовал бы мне хорошо подумать, -  цитирует слова Манчини итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что сейчас Роберто тренирует сборную Саудовской Аравии.

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Евро-Футбол.Ру,
Роберто Манчини Джанлука Виалли
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