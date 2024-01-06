​Руководство «Вероны» бушует после матча с «Интером»

В очередном туре итальянского чемпионата «Верона» была бита «Интером», но произошло это в драматических обстоятельствах,, пропустив в добавленное арбитром время. Причем гол оказался очень спорным, на что сейчас активно напирает руководство «Вероны», в частности, спортивный директор клуба Шон Сольяно.

- Невероятно, что в эпоху VAR у нас случаются такие ситуации. Я не люблю обсуждать действия арбитров, но то, что произошло, это возмутительно. Это неуважение к нашему клубу. Очевидно ведь, что гол был незаконным! - кипит Сольяно итальянское новостное агентство ITASportPress.