«Лечче» с «Кальяри» не определили сильнейшего

«Лечче» с «Кальяри» более-менее на равных играли в матче 19-го тура чемпионата Италии. Альберто Доссена головой наносил удар в пустой угол и не попал в самом дебюте поединка. У хозяев сработал корнер, после навеса на линию вратарской Валентен Жендрей головой вколотил мяч под планку - 1:0. Хоан Гонсалес прострелил вдоль ворот, и Никола Крстович с метра пробил в никуда, уникальный промах. Во втором тайме гости также забили со стандарта, подача со штрафного, и Гаэтано Ористанио пробил в противоход вратарю - 1:1. Николас Виола с углового попал в ближнюю крестовину.

Ничья 1:1, «Лечче» делит 12-е место, соперник - четвертый с конца.