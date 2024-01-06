«Лечче» с «Кальяри» не определили сильнейшего

«Лечче» с «Кальяри» более-менее на равных играли в матче 19-го тура чемпионата Италии. Альберто Доссена головой наносил удар в пустой угол и не попал в самом дебюте поединка. У хозяев сработал корнер, после навеса на линию вратарской Валентен Жендрей головой вколотил мяч под планку - 1:0. Хоан Гонсалес прострелил вдоль ворот, и Никола Крстович с метра пробил в никуда, уникальный промах. Во втором тайме гости также забили со стандарта, подача со штрафного, и Гаэтано Ористанио пробил в противоход вратарю - 1:1. Николас Виола с углового попал в ближнюю крестовину.
Ничья 1:1, «Лечче» делит 12-е место, соперник - четвертый с конца.
Протокол игры
|(1:0) Жендрей Валентен31'
|68'Ористанио Гаэтано (1:1)
Фальконе Владимиро•Жендрей Валентен•Понграчич Марин•Баскиротто Федерико•Галло Антонино•Рамадани Юльбер•Уден Реми87' (Доргу Патрик (87') •Каба Мохамед•Гонсалес Хоан80' (Блен Алексис (80') •Стрефецца Габриэль 67'71' (Алмквист Понтус (71') •Крстович Никола80' (Пикколи Роберто (80')
Скуффет Симоне•Дзаппа Габриэле•Гольданига Эдоардо•Доссена Альберто• 35'Ауджелло Томмазо•Нандес Найтан•Прати Маттео•Макумбу Антуан90' (Дейола Алессандро (90') •Ористанио Гаэтано87' (Ди Пардо Алессандро (87') •Виола Николас•Петанья Андреа
06 января. Стадион "Виа дель Маре" (Лечче).
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