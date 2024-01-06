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Чемпионат Италии. Серия А

«Лечче» с «Кальяри» не определили сильнейшего

06 Января 2024 • 21:53 Комментировать
Лечче
1:1
Кальяри
окончен

«Лечче» с «Кальяри» более-менее на равных играли в матче 19-го тура чемпионата Италии. Альберто Доссена головой наносил удар в пустой угол и не попал в самом дебюте поединка. У хозяев сработал корнер, после навеса на линию вратарской Валентен Жендрей головой вколотил мяч под планку - 1:0. Хоан Гонсалес прострелил вдоль ворот, и Никола Крстович с метра пробил в никуда, уникальный промах. Во втором тайме гости также забили со стандарта, подача со штрафного, и Гаэтано Ористанио пробил в противоход вратарю - 1:1. Николас Виола с углового попал в ближнюю крестовину.

Ничья 1:1, «Лечче» делит 12-е место, соперник - четвертый с конца.

Протокол игры  
Лечче1:1Кальяри
(1:0) Жендрей Валентен31'  
  68'Ористанио Гаэтано (1:1)
Фальконе ВладимироЖендрей ВалентенПонграчич МаринБаскиротто ФедерикоГалло АнтониноРамадани ЮльберУден Реми 87' (Доргу Патрик ( 87') Каба МохамедГонсалес Хоан 80' (Блен Алексис ( 80') Стрефецца Габриэль  67' 71' (Алмквист Понтус ( 71') Крстович Никола 80' (Пикколи Роберто ( 80')
Запасные: Самоя ЯсперБериша МедоньСмаилович ЗинединФатиканти ДжакомоБранколлини ФедерикоЛистковски МарчинВенути Лоренцо
Скуффет СимонеДзаппа ГабриэлеГольданига ЭдоардоДоссена Альберто  35'Ауджелло ТоммазоНандес НайтанПрати МаттеоМакумбу Антуан 90' (Дейола Алессандро ( 90') Ористанио Гаэтано 87' (Ди Пардо Алессандро ( 87') Виола НиколасПетанья Андреа
Запасные: Сулемана ИбрахимМанкозу МаркоОберт АдамРадунович БорисПаволетти ЛеонардоХацидиакос ПантелисПерейро ГастонАрести СимонеВетеска МатеушДентелло Пауло
06 января. Стадион "Виа дель Маре" (Лечче).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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