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​Лаутаро Мартинес о продлении контракта: «Процесс идёт»

06 Января 2024 • 21:34 Комментировать

Миланский «Интер» объявил, что контракт с Лаутаро Мартинесом будет продлен в ближайшие две недели, но сам аргентинский нападающий пока сдержанно рассказывает о сопутствующих переговорах. По его словам, это случится тогда, «когда случится», будет ли это в январе - он не может сказать.

- Скоро все будет, это вопрос деталей. В январе? Не могу вам сказать. Мы обсуждаем все. Пока все идет так, как должно идти, - цитирует слова Лаутаро fcinter1908.it.

Напомним, что аргентинский нападающий выступает за «Интер» с 2018 года. Сейчас миланский клуб лидирует в турнирной таблице Серии А.


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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Лаутаро Мартинес
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