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Чемпионат Италии. Серия А

Симоне Индзаги высказался о шансах «Интера» на чемпионство

06 Января 2024 • 21:17 Комментировать
Интер Милан
2:1
Верона

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги поделился мыслями о выступлении команды в первой половине сезона.

«Нерадзурри» едва не упустили победу в матче 19-го тура против «Вероны», однако сумели вырвать три очка благодаря голу Давиде Фраттези на 93-й минуте (2:1). Команда Индзаги по-прежнему лидирует в турнирной таблице, на пять баллов опережая «Ювентус», у которого остаётся одна игра в запасе.

«В этом матче пришлось много страдать, но такие победы очень важны. «Верона» была хороша.

Мы завершили первый круг с 48 очками – очень хороший показатель. Но «Ювентус» тоже идёт в отличном темпе, а «Милан» и другие команды готовы вмешаться в гонку, если лидеры будут ошибаться», – сказал в интервью DAZN Индзаги.

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