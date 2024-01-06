«Ювентус» согласовал трансфер португальского защитника

Центральный защитник «Лилля» Тьягу Джало может перебраться в «Ювентус».

Туринский клуб договорился о покупке 23-летнего футболиста за 3,5 млн евро, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Переход может состояться уже в ближайшее время, однако у Джало есть и другой вариант продолжения карьеры: «Интер» готов подписать его свободным агентом по окончании сезона. Теперь выбор за самим игроком.

Контракт Тьягу Джало с «Лиллем» истекает в июне. Его трансферная стоимость, согласно оценке портала Transfermarkt, составляет 15 млн евро. В текущей кампании португалец ни разу не появился на поле из-за разрыва крестообразной связки.