Алексей Миранчук назло Гасперини становится ключевой фигурой в «Аталанте»

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук переживает решающий момент в своей карьере в Серии А. После трудного и тяжёлого пути в Италии игрок, кажется, нашёл баланс, став ключевой фигурой в команде Джанпьеро Гасперини. Коротко напомним, через какой труд прошёл Миранчук, чтобы стать тем, с кем приходится считаться.

Поиск стабильности

Миранчук приехал в Бергамо в 2020 году, футболист до этого демонстрировал невероятные навыки видения поля, остроты в каждом действии и дриблинга. После перехода в «Аталанту» эти умения футболиста будто затупились, но несмотря на это, он пытался найти свою роль в команде. В первый сезон в Италии Миранчук забил 7 голов, его игра не была стабильной, он будто заставлял болельщиков и команду делать выводы.

Смена обстановки

Именно аренда в «Торино» дала свои плоды. Вместе с отъездом в Турин у Миранчука поднялась результативность к такому уровню, который желала и «Аталанта» и «Торино». Однако, бергамаски так и не отпустили Миранчука, а Гасперини будто назло мариновал футболиста в запасе. Но сезон в Турине стал поворотным моментом для игрока: он улучшил свои результаты и стал играть более важную роль как в лиге, так и в Лиге Европы.

Рассвет Миранчука

Именно способность Миранчука создавать игру, созидать и отдавать мячи стала очевидна в последних матчах. Забивая значимые голы, и отдавая результативные передачи, российский игрок начал демонстрировать последовательность и остроту, которых раньше не хватало.

Разносторонняя роль

Гибкость Миранчука становится ценным ресурсом для Гасперини. Способный адаптироваться к различным позициям на поле, от правого нападающего до атакующего полузащитника, он доказывает, что может стать козырем в атакующем репертуаре «Аталанты».

История Алексея Миранчука – это история постоянных поисков таланта, который, кажется, наконец-то нашел свое место в «Аталанте».

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