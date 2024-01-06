Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Алексей Миранчук назло Гасперини становится ключевой фигурой в «Аталанте»

06 Января 2024 • 20:54 Комментировать (1)

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук переживает решающий момент в своей карьере в Серии А. После трудного и тяжёлого пути в Италии игрок, кажется, нашёл баланс, став ключевой фигурой в команде Джанпьеро Гасперини. Коротко напомним, через какой труд прошёл Миранчук, чтобы стать тем, с кем приходится считаться.

Поиск стабильности

Миранчук приехал в Бергамо в 2020 году, футболист до этого демонстрировал невероятные навыки видения поля, остроты в каждом действии и дриблинга. После перехода в «Аталанту» эти умения футболиста будто затупились, но несмотря на это, он пытался найти свою роль в команде. В первый сезон в Италии Миранчук забил 7 голов, его игра не была стабильной, он будто заставлял болельщиков и команду делать выводы.

Смена обстановки

Именно аренда в «Торино» дала свои плоды. Вместе с отъездом в Турин у Миранчука поднялась результативность к такому уровню, который желала и «Аталанта» и «Торино». Однако, бергамаски так и не отпустили Миранчука, а Гасперини будто назло мариновал футболиста в запасе. Но сезон в Турине стал поворотным моментом для игрока: он улучшил свои результаты и стал играть более важную роль как в лиге, так и в Лиге Европы.

Рассвет Миранчука

Именно способность Миранчука создавать игру, созидать и отдавать мячи стала очевидна в последних матчах. Забивая значимые голы, и отдавая результативные передачи, российский игрок начал демонстрировать последовательность и остроту, которых раньше не хватало.

Разносторонняя роль

Гибкость Миранчука становится ценным ресурсом для Гасперини. Способный адаптироваться к различным позициям на поле, от правого нападающего до атакующего полузащитника, он доказывает, что может стать козырем в атакующем репертуаре «Аталанты».

История Алексея Миранчука – это история постоянных поисков таланта, который, кажется, наконец-то нашел свое место в «Аталанте».

Спалился: Промеса нашли в Дубае, он может подставить «Спартак»

«Ювентус» может перехватить игрока у «Зенита»
 

Оценить новость
- 2
Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Серия А Джан Пьеро Гасперини Алексей Миранчук ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Oleg-Chelsea
06 Января 2024 в 21:19
Я считаю, что Миранчуку нужно переходить в другой клуб, где его больше будут ценить
Горячие обсуждения
«Лас-Пальмас» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 39
«Интер» в самой концовке дожал аутсайдера 9
​«Барселона» вырвала победу на Канарах 7
​Хави должны были удалить за ужасные слова в адрес судьи 6
Стипиди: «Черышев уже отыгранный футболист и никому не нужен в РПЛ» 6
Футбол онлайн
Окончен
Интер Милан Интер Милан
Верона Верона
2
1
1.19 7.00 14.00
Видео
Окончен
Фрозиноне Фрозиноне
Монца Монца
2
3
2.50 3.40 2.80
Видео
Окончен
Лечче Лечче
Кальяри Кальяри
1
1
2.44 3.35 2.95
Видео
3 мин
Сассуоло Сассуоло
Фиорентина Фиорентина
0
0
2.85 3.50 2.43
Видео
07.01.24 в 14:30
Эмполи Эмполи
Милан Милан
5.00 4.10 1.65
Видео
07.01.24 в 17:00
Торино Торино
Наполи Наполи
2.85 3.45 2.46
Видео
07.01.24 в 17:00
Удинезе Удинезе
Лацио Лацио
2.95 3.25 2.49
Видео
07.01.24 в 20:00
Салернитана Салернитана
Ювентус Ювентус
5.20 4.10 1.63
Видео
07.01.24 в 22:45
Рома Рома
Аталанта Аталанта
2.34 3.25 3.15
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Января
22:44 · Италия. Серия А
​Руководство «Вероны» бушует после матча с «Интером»
21:53 · Италия. Серия А
«Лечче» с «Кальяри» не определили сильнейшего
21:40 · Германия. Бундеслига
​Гаттузо рассказал, как три дня и три ночи ждал Гвардиолу
21:34 · Италия. Серия А
​Лаутаро Мартинес о продлении контракта: «Процесс идёт»
21:17 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги высказался о шансах «Интера» на чемпионство
21:07 · Италия. Серия А
«Ювентус» согласовал трансфер португальского защитника
20:25 · Италия. Серия А
​Лаутаро: «Для меня год был фантастическим»
19:00 · Италия. Серия А
«Монца» громила «Фрозиноне», но едва не потеряла очки
18:42 · Италия. Серия А
​Марадона посмертно оправдан в деле о налогах – разбирательство длилось больше 30 лет 1
17:23 · Англия. Премьер-лига
​«Ювентус» отказался от игрока «Манчестер Сити»
16:55 · Италия. Серия А
​«Интер» продлил успешные серии
16:49 · Италия. Серия А
​Фраттези отметил гол со спущенными шортами
16:30 · Италия. Серия А
«Интер» в самой концовке дожал аутсайдера 9
16:17 · Германия. Бундеслига
Азмун может продолжить карьеру в Ла Лиге
14:45 · Италия. Серия А
​Экс-директор «Зенита» Рибалта может получить работу в клубе Серии А
Все новости
Рекомендуем