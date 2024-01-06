​Лаутаро: «Для меня год был фантастическим»

Аргентинский нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес охарактеризовал прошедший год, в котором ему удалось побить свой личный рекорд по голам, а также сыграть в финале самого престижного европейского клубного турнира - Лиги чемпионов.

- Для меня это был фантастический год, и для моей семьи также. Чуть-чуть не хватило в Стамбуле для успеха, но мы серьезно выросли как команда, я доволен этим, - цитирует слова Лаутаро клубный сайт «Интера».

Напомним, что аргентинский нападающий выступает за свой нынешний клуб с 2018 года. Сейчас «Интер» лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии.