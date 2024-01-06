«Монца» громила «Фрозиноне», но едва не потеряла очки

Матч 19-го тура Серии А «Фрозиноне» - «Монца» получился драматичным. Хозяева пропустили три гола подряд с двух ударов соперника в створ, но затем начали отыгрываться.
После углового Валентин Карбони выдал проникающий нас на Дани Моту, который не сплоховал на острие. В конце первого тайма уже Мота ассистировал напарнику по атаке после удачного отбора, и Карбони был точен - 0:2. Эта парочка соорудила и третий гол, после прострела на дальнюю штангу Матиас Соуле срезал мяч в сетку. Тут же Абдау Харрауи с острого угла пробил между голкипером и ближней стойкой - 1:3. Данило д'Амброзио срубил соперника в штрафной - пенальти.. Соуле подошел к мячу и исправился - 2:3.
И все же «Монца» удержала победный счет и идет 10-й, противник - 14-й.
Протокол игры
|18'Мота Дани (0:1)
|45'Карбони Валентин (0:2)
|55'Соуле Матиас (0:3)
|(1:3) Харрауи Абдау56'
|(2:3) Соуле Матиас76'
Турати Стефано•Монтеризи Иларио• 54'Околи Меме•Лусуарди Матеус 73'84' (Ибрагимович Арийон (84') •Лирола Поль46' (Казо Джузеппе (46') •Барренечеа Энцо• 89'Харрауи Абдау84' (Чуни Марвин (84') •Джелли Франческо•Соуле Матиас•Хеддира Валид60' (Жорже Кайо (60') •Рейньер Жезус46' (Маццители Лука (46')
Ди Грегорио Микеле41' (Соррентино Алессандро (41') •Д'Амброзио Данило• 74'Гальярдини Роберто 29'60' (Акпа-Акпро Жан-Даниэль (60') • 90'Кальдирола Лука• 51'Чиурриа Патрик•Перейра Педру II77' (Биринделли Самуэле (77') •Бондо Варрен•Пессина Маттео•Колпани Андреа60' (Мари Пабло (60') •Карбони Валентин•Мота Дани77' (Коломбо Лоренцо (77') 82'
06 января. Стадион "Бенито Стирпе".
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