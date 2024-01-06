«Монца» громила «Фрозиноне», но едва не потеряла очки

Матч 19-го тура Серии А «Фрозиноне» - «Монца» получился драматичным. Хозяева пропустили три гола подряд с двух ударов соперника в створ, но затем начали отыгрываться.

После углового Валентин Карбони выдал проникающий нас на Дани Моту, который не сплоховал на острие. В конце первого тайма уже Мота ассистировал напарнику по атаке после удачного отбора, и Карбони был точен - 0:2. Эта парочка соорудила и третий гол, после прострела на дальнюю штангу Матиас Соуле срезал мяч в сетку. Тут же Абдау Харрауи с острого угла пробил между голкипером и ближней стойкой - 1:3. Данило д'Амброзио срубил соперника в штрафной - пенальти.. Соуле подошел к мячу и исправился - 2:3.

И все же «Монца» удержала победный счет и идет 10-й, противник - 14-й.