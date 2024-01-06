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Чемпионат Италии. Серия А

«Монца» громила «Фрозиноне», но едва не потеряла очки

06 Января 2024 • 19:00 Комментировать
Фрозиноне
2:3
Монца

Матч 19-го тура Серии А «Фрозиноне» - «Монца» получился драматичным. Хозяева пропустили три гола подряд с двух ударов соперника в створ, но затем начали отыгрываться.

После углового Валентин Карбони выдал проникающий нас на Дани Моту, который не сплоховал на острие. В конце первого тайма уже Мота ассистировал напарнику по атаке после удачного отбора, и Карбони был точен - 0:2. Эта парочка соорудила и третий гол, после прострела на дальнюю штангу Матиас Соуле срезал мяч в сетку. Тут же Абдау Харрауи с острого угла пробил между голкипером и ближней стойкой - 1:3. Данило д'Амброзио срубил соперника в штрафной - пенальти.. Соуле подошел к мячу и исправился - 2:3.

И все же «Монца» удержала победный счет и идет 10-й, противник - 14-й.

Протокол игры  
Фрозиноне2:3Монца
  18'Мота Дани (0:1)
  45'Карбони Валентин (0:2)
  55'Соуле Матиас (0:3)
(1:3) Харрауи Абдау56'  
(2:3) Соуле Матиас76'  
Турати СтефаноМонтеризи Иларио  54'Околи МемеЛусуарди Матеус  73' 84' (Ибрагимович Арийон ( 84') Лирола Поль 46' (Казо Джузеппе ( 46') Барренечеа Энцо  89'Харрауи Абдау 84' (Чуни Марвин ( 84') Джелли ФранческоСоуле МатиасХеддира Валид 60' (Жорже Кайо ( 60') Рейньер Жезус 46' (Маццители Лука ( 46')
Запасные: Черофолини МикелеГеджемис ФаресГарритано ЛукаРоманьоли СимонеФраттали Пьерлуиджи  76'Бурабия МехдиКвернадзе Гкоргий
Ди Грегорио Микеле 41' (Соррентино Алессандро ( 41') Д'Амброзио Данило  74'Гальярдини Роберто  29' 60' (Акпа-Акпро Жан-Даниэль ( 60'  90') Кальдирола Лука  51'Чиурриа ПатрикПерейра Педру II 77' (Биринделли Самуэле ( 77') Бондо ВарренПессина МаттеоКолпани Андреа 60' (Мари Пабло ( 60') Карбони ВалентинМота Дани 77' (Коломбо Лоренцо ( 77'  82')
Запасные: Читтадини ДжорджоФеррарис АндреаКарбони ФранкоИццо АрмандоМачин ХосеКирьякопулос ГеоргиосВиньято СамуэлеБетелла ДавидеГори СтефаноДонати Джулио
06 января. Стадион "Бенито Стирпе".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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