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​Марадона посмертно оправдан в деле о налогах – разбирательство длилось больше 30 лет

06 Января 2024 • 18:42 Комментировать (1)

Легенда аргентинского футбола Диего Марадона был оправдан в споре с налоговыми службами Италии. Об этом журналистам рассказал адвокат покойного футболиста – Анджело Пизани.

Марадону, в своё время игравшего за «Наполи», обвиняли в неуплате налогов, причём судебные разбирательства затянулись более чем на 30 лет. Теперь, как сообщил адвокат, вопрос был окончательно закрыт – Марадону посмертно оправдали.

Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года. После завершения карьеры футболист имел проблемы со здоровьем. Марадона даже лечился от алкогольной и наркотической зависимости.

Добавим, что в 1986 году Диего Марадона становился чемпионом мира.

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Диего Марадона
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