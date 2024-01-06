​Марадона посмертно оправдан в деле о налогах – разбирательство длилось больше 30 лет

Легенда аргентинского футбола Диего Марадона был оправдан в споре с налоговыми службами Италии. Об этом журналистам рассказал адвокат покойного футболиста – Анджело Пизани.

Марадону, в своё время игравшего за «Наполи», обвиняли в неуплате налогов, причём судебные разбирательства затянулись более чем на 30 лет. Теперь, как сообщил адвокат, вопрос был окончательно закрыт – Марадону посмертно оправдали.

Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года. После завершения карьеры футболист имел проблемы со здоровьем. Марадона даже лечился от алкогольной и наркотической зависимости.

Добавим, что в 1986 году Диего Марадона становился чемпионом мира.