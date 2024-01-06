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Чемпионат Италии. Серия А

​«Интер» продлил успешные серии

06 Января 2024 • 16:55 Комментировать
Интер Милан
2:1
Верона

В субботу «Интер» порадовал своих фанатов победой над «Вероной» в матче чемпионата Италии – 2:1. Победный гол «нерадзурри» организовали в дополнительное время – его автором стал Давиде Фраттези.

Таким образом, серия «Интера» без поражений в чемпионате Италии достигла 13 матчей. В них команда отпраздновала 10 побед и трижды сыграла вничью.

Также стоит отметить победную серию «Интера» в чемпионате дома – она теперь состоит из пяти игр. В четырёх из них команда даже не пропускала (1:0, 2:0, 4:0, 2:0, 2:1).

Следующий матч Серии А «Интер» проведёт в субботу, 13 января, - против «Монцы» на поле соперника.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан

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