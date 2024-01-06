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Чемпионат Италии. Серия А

​Фраттези отметил гол со спущенными шортами

06 Января 2024 • 16:49 Комментировать
Интер Милан
2:1
Верона

Концовка матча Серии А между «Интером» и «Вероной» выдалась драматичной. В компенсированное ко второму тайму время Давиде Фраттези вывел «нерадзурри» вперёд. Этот гол оказался победным, ведь гости чуть позже не смогли реализовать одиннадцатиметровый удар.

Удивительно, что Фраттези отмечал гол со спущенными шортами. В социальных сетях уже обсуждают кадры, на которых игрок «Интера» со спущенными шортами взбирается на ограждение поближе к фанатам, а также на которых он в таком же странном «прикиде» сидит на шее у одноклубника.

«Интер» по-прежнему располагается на первой позиции в турнирной таблице чемпионата Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Давиде Фраттези

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