«Интер» в самой концовке дожал аутсайдера

Первый матч нового года для «Интера» сложился не очень удачно. Миланцы принимали «Верону» и создали маловато моментов, но всё же смогли победить. «Нерадзурри» быстро повели после комбинации, которую завершил Лаутаро Мартинес. Сразу после перерыва аргентинец отличился снова, уже после скидки от Франческо Ачерби, но там был офсайд. Если в первом тайме «Верона» что-то пыталась создать впереди, то затем фаворит доминировал, но умудрился пропустить. Только-только вышедший на поле Тома Анри замкнул передачу с правого края штрафной от Ондрея Дуды. Только на последней минуте лидер смог добиться своего. Алессандро Бастони метров с 15 пробил в перекладину, Марко Арнаутович пытался добавить мяч, но вратарь среагировал, а вот Давиде Фраттези повезло больше - 2:1. Гости получили право пробить пенальти, но Анри пробил в штангу.

«Интер» увеличил отрыв от «Ювентуса» на пять очков, соперник делит третье место с конца.