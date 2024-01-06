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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» в самой концовке дожал аутсайдера

06 Января 2024 • 16:30 Комментировать (1)
Интер Милан
2:1
Верона

Первый матч нового года для «Интера» сложился не очень удачно. Миланцы принимали «Верону» и создали маловато моментов, но всё же смогли победить. «Нерадзурри» быстро повели после комбинации, которую завершил Лаутаро Мартинес. Сразу после перерыва аргентинец отличился снова, уже после скидки от Франческо Ачерби, но там был офсайд. Если в первом тайме «Верона» что-то пыталась создать впереди, то затем фаворит доминировал, но умудрился пропустить. Только-только вышедший на поле Тома Анри замкнул передачу с правого края штрафной от Ондрея Дуды. Только на последней минуте лидер смог добиться своего. Алессандро Бастони метров с 15 пробил в перекладину, Марко Арнаутович пытался добавить мяч, но вратарь среагировал, а вот Давиде Фраттези повезло больше - 2:1. Гости получили право пробить пенальти, но Анри пробил в штангу.

«Интер» увеличил отрыв от «Ювентуса» на пять очков, соперник делит третье место с конца.

Протокол игры  
Интер Милан2:1Верона
(1:0) Мартинес Лаутаро13'  
  74'Анри Тома (1:1)
(2:1) Фраттези Давиде90'  
Зоммер ЯннПавар Бенжамен 83' (Фраттези Давиде ( 83') Ачерби ФранческоБастони АлессандроДюмфрис Дензел 61' (Дармиан Маттео ( 61') Барелла НиколоЧалханоглу ХаканМхитарян Генрих 83' (Санчес Алексис ( 83') Аугусто Карлос 72' (Арнаутович Марко ( 72') Тюрам Маркус 72' (Димарко Федерико ( 72') Мартинес Лаутаро
Запасные: Сенси СтефаноАудеро ЭмильДе Врей СтефанБиссекк Янн-АурельАслани КристьянДи Дженнаро РаффаэлеКлассен Дэви
Монтипо ЛоренцоТчатчуа ДжексонМаньяни ДжанджакомоКоппола Диего  77'Дойг Джош 73' (Анри Тома ( 73') Дуда ОндрейФолоруншо МайклНгонж Сириль 87' (Каллон Яя ( 87') Суслов Томаш  78' 90' (Матеус Чарлис ( 90') Мбула Хорди 46' (Лазович Дарко ( 46'  90') Джурич Милан II 73' (Кабаль Хуан ( 73')
Запасные: Бонаццоли ФедерикоБерарди АлессандроАмионе БруноХуан Мануэль КрусФараони МаркоОнгла МартинСердар СуатПерилли Симоне
06 января. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Верона

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Комментарии (1) Все комментарии
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InterSan
06 Января 2024 в 16:52
Эмоции - то, за что мы любим футбол.
Концовка смешанная, несуразная, но победная.
Валидол кончился ……..бегу покупать.
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