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Чемпионат Италии. Серия А

​Экс-директор «Зенита» Рибалта может получить работу в клубе Серии А

06 Января 2024 • 14:45 Комментировать

На днях «Рома» объявила о том, что в начале февраля Тьягу Пинту покинет должность спортивного директора клуба. В итальянской прессе теперь пишут о том, что может занять этот пост после ухода португальца. В числе кандидатов называются Фредерик Массара и Хавьер Рибалта. Последний, как известно, известен в России по работе в «Зените». Недавно слухи связывали Рибалту со «Спартаком».

На текущий момент «Рома» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда Жозе Моуринью проведёт в воскресенье, 7 января, - против «Аталанты» на своём поле.

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Рома Хавьер Рибалта Фредерик Массара Тьягу Пинту ещё теги
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