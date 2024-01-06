​Экс-директор «Зенита» Рибалта может получить работу в клубе Серии А

На днях «Рома» объявила о том, что в начале февраля Тьягу Пинту покинет должность спортивного директора клуба. В итальянской прессе теперь пишут о том, что может занять этот пост после ухода португальца. В числе кандидатов называются Фредерик Массара и Хавьер Рибалта. Последний, как известно, известен в России по работе в «Зените». Недавно слухи связывали Рибалту со «Спартаком».

На текущий момент «Рома» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда Жозе Моуринью проведёт в воскресенье, 7 января, - против «Аталанты» на своём поле.