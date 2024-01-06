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Чемпионат Италии. Серия А

«Болонья» на 90-й минуте ушла от незаслуженного поражения в матче с «Дженоа»

06 Января 2024 • 00:46 Комментировать
Болонья
1:1
Дженоа

В 19-м туре Серии А «Болонья» противостояла «Дженоа» и едва не проиграла, несмотря на доминирование на поле. На 20-й минуте команда из Генуи повела - Альберт Гудмундссон со штрафного коварно пробил, и мяч оказался в сетке без сопротивления со стороны голкипера, 0:1.  В середине второго тайма Рикардо Калафьори головой переправил мяч в сетку, но все же там был офсайд, арбитры правы. Он же стрелял метров с 20, и вратарь в броске к штанге нейтрализовал угрозу. На 90-й минуте вышедшие на замену игроки спасли «Болонью». После подачи углового Алексис Салемакерс получил мяч у дальней штанги и прострелил в центр штрафной, а Лоренцо де Сильвестри переправил мяч в цель - 1:1.

«Болонья» не смогла ворваться в топ-четверку и идет на пятом месте, противник - 12-й.

Протокол игры  
Болонья1:1Дженоа
  20'Гудмундссон Альберт (0:1)
(1:1) Де Сильвестри Лоренцо90'  
Равалья ФедерикоПош Штефан  19' 87' (Де Сильвестри Лоренцо ( 87') Лукуми ДжонКалафьори РикардоЛикояннис Хараламбос 54' (Салемакерс Алексис ( 54') Моро Никола 54' (Кристиансен Виктор ( 54'  90') Фройлер РемоОрсолини РиккардоФаббьян ДжованниУрбаньски Кацпер 54' (Эбишер Мишель ( 54') Зиркзее Джошуа  88'
Запасные: Корацца ТоммазоБаньолини НиколаСкорупски ЛукашБёкема СэмВан Хойдонк Сидней
Мартинес ХосепФольякко АлессандроДрэгушин РадуВаскес Хоан  40' 85' (Маттурро Алан ( 85') Сабелли Стефано  79'Малиновский РусланБадель МиланФрендруп МортенМессиас Жуниор 77' (Хапс Ридгесиано ( 77') Экубан Калеб 69' (Ретеги Матео ( 69'  71') Гудмундссон Альберт
Запасные: Пушкаш ГеоргеКутлу БерканСоммарива ДаниэлеПападопулос ХристосГальдамес ПаблоКариколь АаронФини СейдуКальвани Симоне
05 января. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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