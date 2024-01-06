«Болонья» на 90-й минуте ушла от незаслуженного поражения в матче с «Дженоа»

В 19-м туре Серии А «Болонья» противостояла «Дженоа» и едва не проиграла, несмотря на доминирование на поле. На 20-й минуте команда из Генуи повела - Альберт Гудмундссон со штрафного коварно пробил, и мяч оказался в сетке без сопротивления со стороны голкипера, 0:1. В середине второго тайма Рикардо Калафьори головой переправил мяч в сетку, но все же там был офсайд, арбитры правы. Он же стрелял метров с 20, и вратарь в броске к штанге нейтрализовал угрозу. На 90-й минуте вышедшие на замену игроки спасли «Болонью». После подачи углового Алексис Салемакерс получил мяч у дальней штанги и прострелил в центр штрафной, а Лоренцо де Сильвестри переправил мяч в цель - 1:1.

«Болонья» не смогла ворваться в топ-четверку и идет на пятом месте, противник - 12-й.