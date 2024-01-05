​Бушанан: «Я давно мечтал об «Интере»

Итальянский «Интер» усилил свой состав, приобретя у бельгийского «Брюгге» Тажона Бушанана. Канадский игрок признался, что давно мечтал о выступлениях именно в этом клубе.

- Я считаю, что принял оптимальное решение для данной стадии своей карьеры. Я давно слежу за «Интером», это команда, о месте в которой я мечтал, в которой я видел себя и вижу в будущем. Хочу как можно быстрее адаптироваться к команде, испытываю огромное желание помогать команде и быть полезным для нее, - цитирует слова Бушанана итальянское новостное агентство ITASportPress.

Сейчас миланский клуб лидирует в Серии А.