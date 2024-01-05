​Фабрегас пытается переманить в «Комо» игрока «Милана»

Итальянский «Милан» может лишиться Луки Ромеро - молодым игроком заинтересовался испанский менеджер «Комо», не кто иной как Сеск Фабрегас. С приходом американского полузащитника с хорватской родословной Кристиана Пулишича Ромеро перестал попадать в состав «Милана».

И теперь авторитетный итальянский журналист Массимо Морено сообщает, что он склоняется к тому, чтобы принять предложение Фабрегаса и получить игровое время - путь и во второй лиге итальянского футбола.

Впрочем, он же сообщает, что у Ромеро имеются и другие варианты в Италии, не уточняя, однако, позволят ли они ему остаться в Серии А.