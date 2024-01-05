​Агент ди Лоренцо пояснил слова о намерении «уйти из «Наполи»

Агент итальянского нападающего Джованни ди Лоренцо пояснил слова игрока, намекнувшего на то, что в конце сезона он мог бы покинуть «Наполи». Марио Джуффреди, ведущий дела игрока «Наполи», утверждает, что они не имеют под собой основания, так как не так давно контракт ди Лоренцо с клубом был продлен:

- Я думаю, что речь идет об ошибочной интерпретации тех или иных слов. Мы подписали новый контракт с клубом не для того, чтобы тут же уйти. Я, как и Джованни, неаполитанец. Конечно, когда дела идут хуже, футболистам достается, но мой подопечный привык к давлению, это часть игры, - цитирует слова агента итальянское новостное агентство ITASportPress.