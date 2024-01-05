​Бушанан - первый канадец в Серии А

Мы уже сообщали о том, что миланский «Интер» приобрёл у бельгийского «Брюгге» полузащитника Тажона Бушанана - 24-летнего футболиста, родившегося в семье выходцев с Ямайки, но имеющего при этом канадское гражданство.

Как оказалось, Бушанан стал первым канадцем в Серии А - до этого представителей этого далеко не футбольного государства в высшей лиге итальянского футбола еще не было.

Бушанан, принявший участие в финальной части чемпионата мира в Катаре в 2022 году, обошелся «Интеру» в семь миллионов евро. В настоящий момент миланский клуб является лидером турнирной таблицы Серии А.