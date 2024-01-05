​«Милан» договорился о приобретении полузащитника «Вероны»

Итальянский «Милан» намерен усиливаться в январе, и первым приобретением клуба может стать Филиппо Терраччиано - полузащитник «Вероны». Как сообщает pianetamilan.it, сделка уже заключена, в кассу «Вероны» поступят четыре с половиной миллиона евро, а Терраччиано станет игроком «Милана» вплоть до 2028 года. 20-летний футболист выступает за «Верону» с 2020 года, став одним из лидеров команды. Он привлекается для выступлений в младших составах итальянской сборной, приняв участие в чемпионате Европы в Словакии в возрасте до девятнадцати лет.

Сейчас «Милан» занимает третье место в турнирной таблице итальянского чемпионата Серии А.