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Чемпионат Италии. Серия А

​«Милан» договорился о приобретении полузащитника «Вероны»

05 Января 2024 • 21:44 Комментировать

Итальянский «Милан» намерен усиливаться в январе, и первым приобретением клуба может стать Филиппо Терраччиано - полузащитник «Вероны». Как сообщает pianetamilan.it, сделка уже заключена, в кассу «Вероны» поступят четыре с половиной миллиона евро, а Терраччиано станет игроком «Милана» вплоть до 2028 года. 20-летний футболист выступает за «Верону» с 2020 года, став одним из лидеров команды. Он привлекается для выступлений в младших составах итальянской сборной, приняв участие в чемпионате Европы в Словакии в возрасте до девятнадцати лет.

Сейчас «Милан» занимает третье место в турнирной таблице итальянского чемпионата Серии А.


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