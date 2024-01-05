​Чалханоглу: «Симоне Индзаги - злой тренер»

Турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу рассказал о своих взаимоотношениях с наставником клуба, Симоне Индзаги. По его словам, Симоне, который возглавил команду одновременно с появлением в ней Чалханоглу, не дает передышки и спуску игрокам во время тренировок.

- Мне нравится, как он разговаривает с игроками, он постоянно хочет побеждать. Симоне - злой тренер, если мы хотим передышку на тренировках, он не предоставляет нам ее. Он зол, но по-хорошему, - цитирует слова Чалханоглу pianetamilan.it.

В настоящий момент миланский «Интер» лидирует в турнирной таблице Серии А.