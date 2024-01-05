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Чемпионат Италии. Серия А

​Чалханоглу: «Симоне Индзаги - злой тренер»

05 Января 2024 • 21:04 Комментировать (1)

Турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу рассказал о своих взаимоотношениях с наставником клуба, Симоне Индзаги. По его словам, Симоне, который возглавил команду одновременно с появлением в ней Чалханоглу, не дает передышки и спуску игрокам во время тренировок.

- Мне нравится, как он разговаривает с игроками, он постоянно хочет побеждать. Симоне - злой тренер, если мы хотим передышку на тренировках, он не предоставляет нам ее. Он зол, но по-хорошему, - цитирует слова Чалханоглу pianetamilan.it.

В настоящий момент миланский «Интер» лидирует в турнирной таблице Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Хакан Чалханоглу
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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
05 Января 2024 в 21:19
ай хакан какой жа ты патомак янычар.. с пятки в бубен и фсего делов.. А-ха-ха-ха! )))
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