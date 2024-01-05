​«Аталанта» планирует выкупить игрока «Милана»

Атакующий полузащитник Шарль де Кетеларе показывает хорошую игру в «Аталанте». Учитывая этот факт, клуб из Бергамо решительно настроен выкупить 22-летнего футболиста у «Милана». Об этом на своих страницах рассказывает TodoFichajes.

Де Кетеларе можно выкупить за 22 миллиона евро – такая опция прописана в соглашении об аренде игрока. При этом интерес к бельгийцу проявляет как «Милан», так и представители Премьер-лиги Англии.

В сезоне 2023/2024 Шарль де Кетеларе провёл за «Аталанту» 21 матч. В них полузащитник записал на свой счёт шесть голов и пять результативных передач на партнёров.