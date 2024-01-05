​«Реал» следит за защитником из Серии А

Защитник Раду Дрэгушин из «Дженоа» привлекает к себе внимание более статусных клубов. В последнее время слухи активно связывают румына с «Тоттенхэмом», однако у футболиста могут быть и другие варианты.

Как сообщает на своих страницах TodoFichajes, за Дрэгушином следит мадридский «Реал». При этом отмечается, что гранд Ла Лиги не планирует делать предложение по румыну в зимнее трансферное окно. А вот летом вариант с трансфером Раду в стан «сливочных» вполне возможен.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 21-летнего Раду Дрэгушина в 20 миллионов евро.