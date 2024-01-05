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Чемпионат Италии. Серия А

​«Реал» следит за защитником из Серии А

05 Января 2024 • 16:28 Комментировать

Защитник Раду Дрэгушин из «Дженоа» привлекает к себе внимание более статусных клубов. В последнее время слухи активно связывают румына с «Тоттенхэмом», однако у футболиста могут быть и другие варианты.

Как сообщает на своих страницах TodoFichajes, за Дрэгушином следит мадридский «Реал». При этом отмечается, что гранд Ла Лиги не планирует делать предложение по румыну в зимнее трансферное окно. А вот летом вариант с трансфером Раду в стан «сливочных» вполне возможен.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 21-летнего Раду Дрэгушина в 20 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Дженоа Раду Дрэгушин трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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