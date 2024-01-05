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Чемпионат Италии. Серия А

​«Интер» объявил о трансфере канадца официально

05 Января 2024 • 16:12 Комментировать
Интер Милан
...
Верона
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Через 20 ч. 39 мин.

«Интер» посредством своего официального сайта объявил о пополнении в составе. Контракт с миланским клубом подписал 24-летний канадец Тажон Бушанан, который способен действовать по всему правому флангу – от обороны до нападения.

Бушанан перебрался в «Интер» из «Брюгге», за который он выступал в течение двух лет. Условия сделки «нерадзурри» не раскрывают.

Отметим, что в 20 матчах сезона 2023/2024 Тажон Бушанан  забил три гола и отдал четыре голевых паса на партнёров.

«Интер» на текущий момент занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Ближайший матч команда Симоне Индзаги проведёт 6 января – против «Вероны» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
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