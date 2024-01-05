​«Интер» объявил о трансфере канадца

«Интер» посредством своего официального сайта объявил о пополнении в составе. Контракт с миланским клубом подписал 24-летний канадец Тажон Бушанан, который способен действовать по всему правому флангу – от обороны до нападения.

Бушанан перебрался в «Интер» из «Брюгге», за который он выступал в течение двух лет. Условия сделки «нерадзурри» не раскрывают.

Отметим, что в 20 матчах сезона 2023/2024 Тажон Бушанан забил три гола и отдал четыре голевых паса на партнёров.

«Интер» на текущий момент занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Ближайший матч команда Симоне Индзаги проведёт 6 января – против «Вероны» на своём поле.