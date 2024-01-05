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Чемпионат Италии. Серия А

​Каррера высоко оценил выступление Алексея Миранчука

05 Января 2024 • 14:49 Комментировать

В кубковом матче против «Сассуоло» полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук записал на свой счёт гол и голевой пас. Бергамаски победили со счётом 3:1 и пробились в следующую стадию соревнования.

Несколько слов по поводу выступления Миранчука сказал бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера. Он присутствовал на матче «Аталанта» - «Сассуоло».

«Он [Миранчук] доказал, что у него есть будущее в Италии. Миранчук провёл выдающийся для себя матч. Нельзя сказать, что он не подходит «Аталанте» по уровню. Я так не считаю», - цитирует Карреру «РБ Спорт».

В сезоне 2023/2024 Алексей Миранчук 14 раз выходил на поле. В этих матчах россиянин забил два гола и отдал три голевых паса на партнёров.

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