​Каррера высоко оценил выступление Алексея Миранчука

В кубковом матче против «Сассуоло» полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук записал на свой счёт гол и голевой пас. Бергамаски победили со счётом 3:1 и пробились в следующую стадию соревнования.

Несколько слов по поводу выступления Миранчука сказал бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера. Он присутствовал на матче «Аталанта» - «Сассуоло».

«Он [Миранчук] доказал, что у него есть будущее в Италии. Миранчук провёл выдающийся для себя матч. Нельзя сказать, что он не подходит «Аталанте» по уровню. Я так не считаю», - цитирует Карреру «РБ Спорт».

В сезоне 2023/2024 Алексей Миранчук 14 раз выходил на поле. В этих матчах россиянин забил два гола и отдал три голевых паса на партнёров.