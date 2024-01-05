​Чалханоглу: «Скудетто важнее финала Лиги чемпионов»

Турецкий полузащитник миланского «Интера» Хакан Чалханоглу дал понять, что хочет выиграть что-то важное с клубом, в котором выступает с 2021 года. По его словам, он предпочел бы выиграть Скудетто, нежели еще раз испытать судьбу в финале Лиги чемпионов - самого престижного клубного турнира футбольной Европы:

- Я хочу выиграть что-то важное с «Интером». Между Скудетто и новым финалом Лиги чемпионов я предпочел бы Скудетто, - цитирует слова Чалханоглу pianetamilan.it.

В последний раз «Интер» побеждал в чемпионате Италии в 2021 году, тогда же Чалханоглу перебрался в этот клуб.