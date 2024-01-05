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Чемпионат Италии. Серия А

​Чалханоглу вспомнил свой первый матч за «Интер»

05 Января 2024 • 03:59 Комментировать

Турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу перебрался в «Интер» летом 2021 года и он вспомнил свой первый матч в составе клуба. По его словам, поначалу он нервничал, но затем обжился и теперь является одним из ведущих игроков в составе «Интера»:

- Это был матч против «Дженоа». Я не был уверен в реакции стадиона, и потому чуть нервничал, но меня встретили очень хорошо. А в своих качествах я был уверен. Когда тифози верят в тебя, ты должен оправдывать их ожидания, - цитирует слова Чалханоглу pianetamilan.it.

В настоящий момент «Интер» лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии.


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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Хакан Чалханоглу
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