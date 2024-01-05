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Чемпионат Италии. Серия А

​Аллегри: «Мне понравилась реакция»

05 Января 2024 • 03:47 Комментировать

Туринский «Ювентус» стал последним участником четвертьфинала Кубка Италии, это случилось после разгромной победы над «Салернитаной» - 6:1. Забавно, но победа получилась волевой, ведь «Ювентус» пропустил очень быстрый гол первым. Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал успех:

- Пропустили быстрый и неожиданный гол. Мне понравилась реакция, ведь нам редко удается переломить матч в свою пользу. Это хороший сигнал, - цитирует слова Аллегри Juvenews.eu.

«Ювентус» выигрывал Кубок Италии не менее четырнадцати раз, в последний раз это случилось в 2021 году.


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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри
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