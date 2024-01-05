​Чалханоглу пояснил, почему отказался от предложения из Саудовской Аравии

Не так давно Хакан Чалханоглу получил предложение из Саудовской Аравии, но вежливо отклонил его, даже несмотря на то, что Саудовская Аравия, в общем-то, привлекательна для мусульман, о чем говорил и Карим Бензема. Чалханоглу пояснил, почему он отказался - оказывается, дело в обязательствах перед «Интером», которые он считает необходимым соблюдать.

- Я отклонил предложения, это правда. Я решил не уходить, потому что я хочу добиться успеха с «Интером», - цитирует слова турецкого полузащитника pianetamilan.it.

Хакан Чалханоглу выступает за миланский «Интер» с 2021 года.