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​Чалханоглу пояснил, почему отказался от предложения из Саудовской Аравии

05 Января 2024 • 01:35 Комментировать

Не так давно Хакан Чалханоглу получил предложение из Саудовской Аравии, но вежливо отклонил его, даже несмотря на то, что Саудовская Аравия, в общем-то, привлекательна для мусульман, о чем говорил и Карим Бензема. Чалханоглу пояснил, почему он отказался - оказывается, дело в обязательствах перед «Интером», которые он считает необходимым соблюдать.

- Я отклонил предложения, это правда. Я решил не уходить, потому что я хочу добиться успеха с «Интером», - цитирует слова турецкого полузащитника pianetamilan.it.

Хакан Чалханоглу выступает за миланский «Интер» с 2021 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Хакан Чалханоглу
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