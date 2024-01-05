​Чалханоглу рассказал правду о том, почему покинул «Милан»

Турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу расстался с «Миланом» летом 2021 года, сразу после этого клуб выиграл чемпионский титул, но сейчас о той победе уже никто и не вспоминает - настолько хорошо идут дела Чалханоглу в его новом клубе. В очередном интервью он пояснил, почему тогда покинул «Милан»:

- Все думают, что я ушел из-за финансовых моментов, но это не так. Для меня было важно быть услышанным, чувствовать себя важным, и тут у меня есть такое чувство,- цитирует слова Чалханоглу pianetamilan.it.

Напомним, что сейчас миланский «Интер» лидирует в турнирной таблице итальянского чемпионата.