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Чемпионат Италии. Серия А

​Чалханоглу рассказал правду о том, почему покинул «Милан»

05 Января 2024 • 01:23 Комментировать

Турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу расстался с «Миланом» летом 2021 года, сразу после этого клуб выиграл чемпионский титул, но сейчас о той победе уже никто и не вспоминает - настолько хорошо идут дела Чалханоглу в его новом клубе. В очередном интервью он пояснил, почему тогда покинул «Милан»:

- Все думают, что я ушел из-за финансовых моментов, но это не так. Для меня было важно быть услышанным, чувствовать себя важным, и тут у меня есть такое чувство,- цитирует слова Чалханоглу pianetamilan.it.

Напомним, что сейчас миланский «Интер» лидирует в турнирной таблице итальянского чемпионата.


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Хакан Чалханоглу
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