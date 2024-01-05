Креспо поддерживает идею приобретения Гирасси в «Милан»

Бывшая звезда итальянского футбола, аргентинец Эрнан Креспо, высказался за приобретение Серу Гирасси, которым интересуется «Милан». По мнению Креспо, успевшего в свое время поиграть и в «Милане» также, он станет оптимальным завершителем голевых передач от Пулишича и Леау, к тому же, клубу пора искать альтернативу для возрастного Оливье Жиру:

- «Милан» хочет сражаться и в чемпионате, и в кубке, и в Лиге Европы. Для этого потребуется такой удачливый нападающий. Гирасси может стать отличным завершителем для острых передач от Леау и Пулишича. При всем уважении к Жиру, годы идут вперед, - цитирует слова Креспо итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.