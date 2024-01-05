​Агент Дрэгушина: «Мой агент не хочет переходить»

Имя румынского защитника итальянской «Дженоа» Раду Дрэгушина в последнее время на слуху, он забил «Интеру» и привлек внимание лондонского «Тоттенхэма», который начал настоящую охоту на футболиста. Но агент Дрэгушина, Флорин Маня, дал понять, что его подопечный не хотел бы покидать «Дженоа»:

- «Дженоа» - это клуб, который открыл его и который дает возможность играть. С нами связывались из Саудовской Аравии, но об этом мы даже не хотим слышать. «Наполи», «Рома» или «Милан» нам не звонили, - цитирует слова Мани derbyderbyderby.it.

Дрэгушин выступает за «Дженоа» с лета прошлого года.