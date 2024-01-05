Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Агент Дрэгушина: «Мой агент не хочет переходить»

05 Января 2024 • 00:20 Комментировать

Имя румынского защитника итальянской «Дженоа» Раду Дрэгушина в последнее время на слуху, он забил «Интеру» и привлек внимание лондонского «Тоттенхэма», который начал настоящую охоту на футболиста. Но агент Дрэгушина, Флорин Маня, дал понять, что его подопечный не хотел бы покидать «Дженоа»:

- «Дженоа» - это клуб, который открыл его и который дает возможность играть. С нами связывались из Саудовской Аравии, но об этом мы даже не хотим слышать. «Наполи», «Рома» или «Милан» нам не звонили, - цитирует слова Мани derbyderbyderby.it.

Дрэгушин выступает за «Дженоа» с лета прошлого года.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Дженоа Раду Дрэгушин
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
Даже хет-трик Мораты не остановил «Жирону», смявшую «Атлетико» в драматичном матче с семью голами 11
​Эксперты назвали самого дорогого футболиста в мире, Мбаппе – на 27 месте 7
«Барселона» решила продать Педри - известна цена 7
Роналду был лучше в 2023 году, а Месси кинули «золотую кость» 7
«Лас-Пальмас» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 5
Футбол онлайн
05.01.24 в 22:45
Болонья Болонья
Дженоа Дженоа
1.91 3.40 4.30
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Января
01:00 · Италия. Серия А
Креспо поддерживает идею приобретения Гирасси в «Милан»
00:54 · Италия. Кубок
«Ювентус» пропустил на первой минуте, но в ответ забил 6 мячей «Салернитане» 1
00:20 · Италия. Серия А
​Агент Дрэгушина: «Мой агент не хочет переходить»
00:16 · Италия. Серия А
​Буффон вступился за Доннарумму
04 Января
22:36 · Италия. Серия Б
​«Сампдория» заинтересовалась игроком «ПСЖ»
22:30 · Италия. Кубок
«Ювентус» - «Салернитана»: прямая трансляция, составы, онлайн - 6:1
21:08 · Италия. Серия А
​Массара может оказаться в «Роме»
19:15 · Италия. Серия А
​«Рома» объявила о скором уходе Пинту официально
18:28 · Россия. Премьер-лига
​Черышев допускает переход в клуб РПЛ
18:11 · Италия. Серия А
​Из «Ромы» уходит директор 1
18:06 · Италия. Серия А
​Жиру может покинуть Европу, но решение не принято
14:34 · Италия. Серия А
«Интер» объявит о продлении контракта с Лаутаро Мартинесом в течение двух недель
14:01 · Италия. Серия А
Мхитарян: «Мы хотели избежать встречи с «Атлетико», но они тоже хотели избежать нас»
13:54 · Италия. Серия А
Мхитарян рассказал, у кого из его бывших тренеров был самый сложный характер
12:56 · Италия. Серия А
Джованни Симеоне покинет «Наполи» только при одном условии
Все новости
Рекомендуем