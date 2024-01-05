Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Буффон вступился за Доннарумму

05 Января 2024 • 00:16 Комментировать

Бывший голкипер туринского «Ювентуса» и «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон решил поддержать критикуемого в последнее время Джанлуиджи Доннарумму, который перешел в «ПСЖ» летом 2021 года и с тех ор потерял покой из-за газетчиков, которые перемывают ему все косточки.

- Я вижу очевидное удовольствие некоторых СМИ от каждой ошибки Доннаруммы. Радость от чужой ошибки. Джанлуиджи сможет справиться с этим непростым моментом, как он уже справлялся ранее, - цитирует слова Буффона pianetamilan.it.

Напомним, что Буффон завершил карьеру летом прошлого года, его последним клубом стала «Парма».


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Джанлуиджи Буффон ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
05.01.24 в 22:45
Болонья Болонья
Дженоа Дженоа
1.91 3.40 4.30
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Января
01:00 · Италия. Серия А
Креспо поддерживает идею приобретения Гирасси в «Милан»
00:54 · Италия. Кубок
«Ювентус» пропустил на первой минуте, но в ответ забил 6 мячей «Салернитане» 1
00:20 · Италия. Серия А
​Агент Дрэгушина: «Мой агент не хочет переходить»
00:16 · Италия. Серия А
​Буффон вступился за Доннарумму
04 Января
22:36 · Италия. Серия Б
​«Сампдория» заинтересовалась игроком «ПСЖ»
22:30 · Италия. Кубок
«Ювентус» - «Салернитана»: прямая трансляция, составы, онлайн - 6:1
21:08 · Италия. Серия А
​Массара может оказаться в «Роме»
19:15 · Италия. Серия А
​«Рома» объявила о скором уходе Пинту официально
18:28 · Россия. Премьер-лига
​Черышев допускает переход в клуб РПЛ
18:11 · Италия. Серия А
​Из «Ромы» уходит директор 1
18:06 · Италия. Серия А
​Жиру может покинуть Европу, но решение не принято
14:34 · Италия. Серия А
«Интер» объявит о продлении контракта с Лаутаро Мартинесом в течение двух недель
14:01 · Италия. Серия А
Мхитарян: «Мы хотели избежать встречи с «Атлетико», но они тоже хотели избежать нас»
13:54 · Италия. Серия А
Мхитарян рассказал, у кого из его бывших тренеров был самый сложный характер
12:56 · Италия. Серия А
Джованни Симеоне покинет «Наполи» только при одном условии
Все новости
Рекомендуем