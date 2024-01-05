​Буффон вступился за Доннарумму

Бывший голкипер туринского «Ювентуса» и «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон решил поддержать критикуемого в последнее время Джанлуиджи Доннарумму, который перешел в «ПСЖ» летом 2021 года и с тех ор потерял покой из-за газетчиков, которые перемывают ему все косточки.

- Я вижу очевидное удовольствие некоторых СМИ от каждой ошибки Доннаруммы. Радость от чужой ошибки. Джанлуиджи сможет справиться с этим непростым моментом, как он уже справлялся ранее, - цитирует слова Буффона pianetamilan.it.

Напомним, что Буффон завершил карьеру летом прошлого года, его последним клубом стала «Парма».