​Массара может оказаться в «Роме»

Уволенный из «Милана» в начале июня прошлого года Фредерик Массара может найти себе новое рабочее место - его прочат в «Рому» после того, как клуб достаточно неожиданно покинул португальский функционер Тьягу Пинту. Он сложит свои полномочия через месяц, и за это время «Роме» предстоит найти себе нового спортивного директора.

Другая фигура, рассматривающаяся руководством «Ромы» - это Франческо Модесто, сейчас тренирующий молодежную команду «Аталанты».

Сейчас «Рома» занимает седьмое место в турнирной таблице итальянского чемпионата, в следующем туре команда сыграет с «Аталантой». Это случится седьмого января.