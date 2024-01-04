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Чемпионат Италии. Серия А

​«Рома» объявила о скором уходе Пинту официально

04 Января 2024 • 19:15 Комментировать
Рома
...
Аталанта
07.01 22:45

«Рома» посредством своего официального сайта подтвердила информацию о скором уходе Тьягу Пинту с должности спортивного директора клуба.

Соглашение о расставании вступит в силу в субботу, 3 февраля. В ближайшие недели португальский функционер будет заниматься работой «Ромы» на зимнем трансферном рынке.

«Рома» благодарит Пинту за трёхлетнюю работу и желает специалисту успехов в будущем. Португалец, в свою очередь, выразил благодарность руководителям клуба, тренерам, футболистам и всем остальным людям, кто его поддерживал.

На текущий момент «Рома» занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Тьягу Пинту

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