​«Рома» объявила о скором уходе Пинту

«Рома» посредством своего официального сайта подтвердила информацию о скором уходе Тьягу Пинту с должности спортивного директора клуба.

Соглашение о расставании вступит в силу в субботу, 3 февраля. В ближайшие недели португальский функционер будет заниматься работой «Ромы» на зимнем трансферном рынке.

«Рома» благодарит Пинту за трёхлетнюю работу и желает специалисту успехов в будущем. Португалец, в свою очередь, выразил благодарность руководителям клуба, тренерам, футболистам и всем остальным людям, кто его поддерживал.

На текущий момент «Рома» занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.