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Чемпионат Италии. Серия А

​Из «Ромы» уходит директор

04 Января 2024 • 18:11 Комментировать
Рома
...
Аталанта
07.01 22:45

«Рому» покидает Тьягу Пинту, который с января 2021 года работал в итальянском клубе на должности спортивного директора.

Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, Пинту завершит работу клуба на зимнем трансфером рынке, после чего уйдёт. Контракт с 39-летним португальским специалистом будет расторгнут в первый день февраля.

На текущий момент «Рома» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Ближайший матч команда Жозе Моуринью проведёт в воскресенье, 7 января, - против «Аталанты» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Тьягу Пинту

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