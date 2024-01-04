​Из «Ромы» уходит директор

«Рому» покидает Тьягу Пинту, который с января 2021 года работал в итальянском клубе на должности спортивного директора.

Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, Пинту завершит работу клуба на зимнем трансфером рынке, после чего уйдёт. Контракт с 39-летним португальским специалистом будет расторгнут в первый день февраля.

На текущий момент «Рома» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Ближайший матч команда Жозе Моуринью проведёт в воскресенье, 7 января, - против «Аталанты» на своём поле.